Pagelle Atalanta-Inter 0-2: voti, tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Inter, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Grande prestazione dei ragazzi di Antonio Conte che blindano il secondo posto grazie ad un primo tempo di altissima qualità, decidono le reti di D’Ambrosio e di Ashley Young. Da segnalare le grandi prestazioni di Lautaro Martinez e Godin. Atalanta (3-4-2-1): Gollini 5 (6′ pt Sportiello 6); Toloi 6, Caldara 5, Djimsiti 5; Castagne 5.5 (16′ st Hateboer 6), De Roon 6, Freuler 5.5 (16′ st Malinovskyi 5.5), Gosens 5.5; Pasalic 5 (16′ st Muriel 6), Gomez 6 (46′ st Da Riva sv); Zapata 5.5. In panchina: Rossi, Guth, Bellanova, Czyborra, Sutalo, ... Leggi su sportface

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Atalanta Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Inter, valido per la 38ª gio