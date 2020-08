Ostia: stalking, minacce, aggressioni e abuso di alcol e droga: scattano 4 arresti e 6 denunce (Di sabato 1 agosto 2020) Continua con grande impegno l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, anche con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità e del Gruppo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei servizi per il monitoraggio della cosiddetta movida, sono stati controllati numerosi esercizi pubblici e molteplici stabilimenti balneari, elevando varie contravvenzioni inerenti le inottemperanze alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, nonché le violazioni alla normativa in materia alimentare. Nel corso delle operazioni, 4 persone sono finite in manette, 6 sono state denunciate. Le verifiche sugli esercizi commerciali dei Carabinieri si sono focalizzate principalmente su circa 40 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

