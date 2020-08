Oroscopo amore e sesso agosto 2020, previsioni e accoppiamenti ideali (Di sabato 1 agosto 2020) agosto: siamo al giro di boa dell'estate e voi - e la vostra vita sentimentale — volete vivervi ogni secondo. Che dice l'Oroscopo? La luna piena del 3 vi fa venire voglia di afferrare la vostra lei e rifugiarvi nella vostra piccola bolla d'amore. Spegnete il telefono, prendete qualche birra e godetevi la reciproca compagnia. Urano diventa retrogrado il 15, facendovi sentire super spontanei. Vi ritroverete ad abbandonare la programmata to do list per una gita pomeridiana inaspettata. Entro il 18, la luna nuova in Leone vi farà fare un controllo della temperatura della vostra vita amorosa. Vi piace come stanno andando le cose o dovete aggiungere qualcos'altro per sentirvi appagati? Ecco cos'altro vi aspetta questo mese dal punto di vista amoroso e sessuale, secondo il vostro segno zodiacale. agosto, ... Leggi su gqitalia

