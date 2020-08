Migranti, sbarcate 250 persone a Lampedusa (Di sabato 1 agosto 2020) commenta Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi a Lampedusa. Fra la notte e l'alba si sono registrati sette sbarchi autonomi direttamente sulla terraferma e il soccorso di un barchino nelle acque ... Leggi su tgcom24.mediaset

«Pensare a una sorta di campo di concentramento per centinaia e centinaia di persone, in tempo di epidemia, significa essere semplicemente irresponsabili». Le parole forti del presidente della Regione ...Le navi per la quarantena non arrivano e i migranti positivi aumentano. Da ieri sono 33 quelli ospitati in un grande albergo palermitano per la quarantena obbligatoria dopo essere stati trovati positi ...