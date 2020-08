Mancano le pagine pari: nulla l'ordinanza d'arresto. E i truffatori sono liberi (Di sabato 1 agosto 2020) Abbiategrasso, Milano,, 1 agosto 2020 - Scarcerati grazie a... delle fotocopie sbagliate. Un incredibile errore , fatto con ogni probabilità dalla cancelleria del tribunale, ha regalato un'inaspettata ... Leggi su ilgiorno

Puglia, commissario per parità di genere. Conte: "Pagina di storia"

Siamo pronti ad esercitare i poteri sostitutivi affinché nella Regione Puglia, e in tutte le altre regioni che ancora mancano all’appello, sia riconosciuto e applicato e concretamente principio di par ...

