Lecce-Parma (2 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 1 agosto 2020) Il Parma, brillante nel primo tempo contro l’Atalanta, sembrava avere le carte in regola per giocarsi il decimo posto. Poi la solita rimonta subita ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive e confermato che la squadra di D’Aversa è la più imprevedibile del campionato. Notizie positive per il Lecce, che ha costretto il Genoa … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

