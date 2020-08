La Lega non vuole soccombere con il Pirellone. Si va verso il commissariamento di Fontana (Di sabato 1 agosto 2020) La Lega sta cercando affannosamente una via di uscita per Attilio Fontana dopo lo scandalo che lo ha coinvolto. Anche se per salvare il governatore della Regione Lombardia, scrive il Messaggero, la vera soluzione sarebbe che si dimettesse. E’ proprio il quotidiano romano a dettagliare il piano della Lega “per non crollare insieme al Pirellone” Il Messaggero scrive: “Salvini è consapevole che il crack del modello lombardo equivale a una sciagura importante. Perché significa, anche in vista delle elezioni regionali a settembre, non poter più disporre del biglietto da visita di quello che un tempo era il buon governo targato Milano ed esportabile pure altrove come simbolo di un salvinismo non parolaio ma fattivo. Tutto questo viene meno con il caso ... Leggi su ilnapolista

matteosalvinimi : Non ci arrendiamo all'invasione! Questo sabato e domenica la Lega non si ferma. In centinaia di piazze e online, se… - La7tv : #inonda Elly Schlein: 'La battaglia per la solidarietà europea non si fa sulla pelle delle persone, bloccandole in… - LegaSalvini : ?? STOP INVASIONE! - IO STO CON SALVINI ?? Non ci arrendiamo all'invasione! OGGI E DOMANI la Lega non si ferma. In ce… - CarloUlivi : RT @carlakak: Il M5S non indietreggia! Mozione di sfiducia al Governatore Fontana con l'appoggio del PD (strano ma vero) Renzi e Bonino si… - nexus630 : @AxiaFel @CarloCalenda Il trattato di Dublino, sottoscritto da berlusconi insieme a lega e alla meloni, è quello ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega non Musulmani in preghiera al campo sportivo “Mario Lona”. La Lega non ci sta: «Lavis è diventata la capitale dell'Islam? la VOCE del TRENTINO Un piano “ingegnoso” per liberarsi del marito, moglie in manette insieme ai fratelli

Tre fratelli di Gioia Tauro, Cosma e Rocco (gemelli ed entrambi 24enni) e Pamela Sposato (31enne) sono finiti in arresto, i primi due in carcere e la terza ai domiciliari, al termine di un’indagine, d ...

Terracina, colpo grosso della Lega. Nuove adesioni in consiglio e a sostegno de candidato sindaco Giuliani

Non solo la presentazione del candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Non solo l’ufficializzazione, anticipata ieri da Latinaquotidiano.it, della decisione di Forza Italia di sostene ...

Tre fratelli di Gioia Tauro, Cosma e Rocco (gemelli ed entrambi 24enni) e Pamela Sposato (31enne) sono finiti in arresto, i primi due in carcere e la terza ai domiciliari, al termine di un’indagine, d ...Non solo la presentazione del candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Non solo l’ufficializzazione, anticipata ieri da Latinaquotidiano.it, della decisione di Forza Italia di sostene ...