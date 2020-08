Grey’s Anatomy rinnovo fino alla stagione 19? Intanto Kim Raver, Camilla Luddington e Kevin McKid firmano i contratti (Di sabato 1 agosto 2020) Grey’s Anatomy trio di attori rinnova per tre anni: la serie arriverà alla stagione 19? Grey’s Anatomy fino alla stagione 19? Ci stiamo avvicinando a un altro doppio rinnovo per la serie tv? Al momento non c’è alcuna notizia ufficiale ma un primo indizio che può far ben sperare i fan della serie. Cammilla Luddington, Kim Raver e Kevin McKidd, rispettivamente Jo, Teddy e Owen hanno firmato il rinnovo di contratto con la serie e ABC Studios. Il trio di attori era di fatto senza contratto quindi un mancato rinnovo avrebbe comportato la loro assenza dalla serie nella prossima stagione ... Leggi su dituttounpop

___pio : Appena letto che l'attore che fa Owen in grey's anatomy ha firmato per altre TRE stagioni. È proprio vero l'erba ca… - pipocasclub : Stefania Spampinato deixa 'Grey's Anatomy' e vai para 'Station 19' - CihNfg : Marquei como visto Grey's Anatomy - 3x6 - Let The Angels Commit - CihNfg : Marquei como visto Grey's Anatomy - 3x5 - Oh, The Guilt - silverpetrova : RT @invneverland_: @deadiscordiaa Io quando ho iniziato Grey's Anatomy la prima volta: wow mi piace molto Derek, poi lui e Meredith insieme… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com