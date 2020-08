Giulia De Lellis e Andrea Damante, la soffiata arriva da una ‘fonte certa’: cosa è successo (Di sabato 1 agosto 2020) La notizia circola da poche ore ed è destinato a far chiacchierare il mondo del gossip. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Entrambi ex volti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dopo l’addio che aveva spiazzato i fan, sono tornati insieme lo scorso marzo, dopo la fine della relazione tra Giulia e il motociclista Andrea Iannone. I Damellis hanno poi trascorso la quarantena insieme a casa di lei, a Pomezia, tornando alla loro routine quotidiana di quando vivevano insieme a Verona prima della rottura, prima della loro improvvisa separazione – datata aprile 2018, motivata in seguito dalla 24enne nel libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, dove l’influencer raccontava della fine della storia d’amore col ... Leggi su caffeinamagazine

