Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? L'ombra dell'ex sul loro allontanamento - (Di sabato 1 agosto 2020) Novella Toloni La coppia, dopo il ritorno di fiamma, si sarebbe nuovamente allontanata e a complicare la situazione ci sarebbe l'ex fidanzata di Damante, che nelle ultime settimane è stata vista frequentare gli stessi posti del dj Prima l'influenza e la paura per il covid, ora le voci su una presunta crisi con il fidanzato Andrea Damante. Non vive un bel periodo Giulia De Lellis, sempre più protagonista del web tra vita privata e professionale. L'influencer di Pomezia è finita al centro di un nuovo e chiacchierato gossip, che la vorrebbe in crisi con il dj di Gela. Sul presunto allontanamento tra i due ci sarebbe, però, di mezzo l'ex fidanzata di Damante, Claudia Coppola. nodo 1880237 A lanciare ... Leggi su ilgiornale

