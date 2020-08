F1, GP Gran Bretagna 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Bottas il più veloce (Di sabato 1 agosto 2020) Valtteri Bottas fa registrare il giro più veloce al termine della terza sessione di prove libere al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota finlandese comanda le FP3 guidando la classifica tempi in 1’25″873 con un vantaggio di un decimo abbondante sul compagno in Mercedes – e leader del Mondiale di Formula 1 – Lewis Hamilton. Terzo tempo per Max Verstappen, sempre competitivo a bordo della Red Bull. Charles Leclerc chiude con il sesto tempo questa sessione staccato di nove decimi dal leader e preceduto da Lance Stroll (Racing Point) e dal futuro compagno in Ferrari Carlos Sainz. Solo quattordicesimo, invece, un Sebastian Vettel ancora in difficoltà con l’altra monoposto della scuderia di ... Leggi su sportface

Superbike: Jerez, Redding davanti a Rea, Melandri 19esimo

Superbike nel segno della Gran Bretagna. Dopo la Superpole di Tom Sykes a Phillip Island nella gara inaugurale, Scott Redding (Ducati) partirà davanti a tutti a Jerez de la Frontera. Il britannico ha ...

