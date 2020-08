Diritto nobiliare, premio Isfoa al Conte Emilio Petrini Mansi Marchese della Fontanazza (Di sabato 1 agosto 2020) Conte Emilio Petrini Mansi Marchese della Fontanazza, avvocato, titolare del primo Studio in Italia di consulenza legale specializzato in Diritto nobiliare nonché docente di Diritto nobiliare Comparato all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, sarà tra i 25 privilegiati prescelti del prestigioso premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. premio Internazionale Isfoa alla Carriera– E’ tra i più ambiti, selettivi, prestigiosi ed esclusivi riconoscimenti nazionali. Teso a valorizzare le affermate e apprezzate eccellenze italiane ... Leggi su ladenuncia

Ultime Notizie dalla rete : Diritto nobiliare

Il Foglio

Puoi nascere in un castello e con una corona che aspetta solo di essere indossata, ma non riesci a digerire l’idea che qualcuno abbia già tracciato la tua strada, la tua vita è destinata ad essere in ...