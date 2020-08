Covid, per la cgia a rischio default 1,7 milioni di micro imprese (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Quattro micro imprese su 10, poco meno di 1,7 milioni di attivita', rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi. A ... Leggi su gazzettadiparma

robersperanza : Una bella notizia: si avvia, presso lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona, la sperimentazione sui… - GassmanGassmann : Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19 | #ionondimentico #rispettiamoleregole per loro.?? - caritas_milano : Effetti devastanti dell'Emergenza Covid-19 Pil Italia -12,4%: contrazione senza precedenti e allarme per oltre 2.1… - chiarda : Nessuno ha notato che il Consiglio di Stato ha deliberato contro la decisione TAR e ha disposto la 'secretazione' d… - preuniop : In coerenza con tutte le linee guida sui sistemi di trasporto nel dpcm del 14 luglio, e con le deroghe previste per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Coronavirus Italia, contagi in aumento: 123 nuovi focolai, "ma sotto controllo" Corriere della Sera Migranti, allerta dall'Est Europa: i pullman evitano controlli in stazione

Come se non bastassero i continui sbarchi di immigrati, alcuni dei quali portatori di coronavirus, adesso fanno paura anche i Paesi dell’Europa dell’Est. Ieri, venerdì 31 luglio, in tutto il Lazio son ...

Covid in Campania, 9 nuovi contagi: e c’è un morto

Altri nove contagiati in Campania: cinque in meno di ieri, ma comunque tanti. E con un morto in più. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi della Regione: su ...

