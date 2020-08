Coronavirus:Germania, al via scuola in Meclemburgo-Pomerania (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 01 AGO - In Germania da lunedì 3 agosto riaprono le scuole nel Land nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania occidentale, che diventa il primo stato tedesco a far partire in anticipo l'... Leggi su corrieredellosport

