Atalanta-PSG, Verratti: “Non vogliamo farci trovare impreparati. Mbappé? Abbiamo una speranza” (Di sabato 1 agosto 2020) Marco Verratti si proietta alla sfida di Champions League contro l'Atalanta di Gasperini.VIDEO Lione, Garcia avverte la Juve: “Noi ad un passo dai quarti, il PSG…”Il centrocampista italiano in forza al PSG nella serata di venerdì ha festeggiato la vittoria della Coppa di Lega nel match contro il Lione vinto ai supplementari grazie a Sarabia. Tuchel in vista della gara contro gli orobici dovrà rinunciare al talento di Kylian Mbappé e deve valutare le condizioni di Mauro Icardi non al meglio. Intanto arrivano le parole del regista azzurro che ha parlato ai microfoni di DAZN.VIDEO PSG, Neymar e compagni si preparano per l’Atalanta: riguarda le migliori giocate della stagione“Non Abbiamo sofferto moltissimo. Ora festeggiamo poi penseremo ad un’altra grande ... Leggi su mediagol

