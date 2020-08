ADL sul maxi-affare col Lille: "Per Osimhen 70mln+10, Karnezis ed i 3 giovani operazione separata..." (Di sabato 1 agosto 2020) Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato sulle cifre dell'operazione Osimhen: "Contratto da 80mln di euro, 70 pagabili in 5 anni e 10 da riconoscere attraverso bonus legati ai ris ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : ADL sul maxi-affare col Lille: 'Osimhen costato 70+10, per Karnezis ed i 3 giovani operazione separata...' - infoitsport : SKY - Gattuso-Napoli, manca l'intesa sul rinnovo: l'offerta di ADL non piace a Ringhio - enzogoku69 : @Genny72975357 Il presidente ama provocare.. poiché RINO aspetta per firmare il rinnovo del contratto inizio stagio… - f_stelo : RT @jo19N26: Si legge “o mi porti i soldi che chiedo, o resti seduto sul cesso per un anno”. E Milik non può di certo permetterselo. E… - news24_napoli : SKY – Gattuso-Napoli, manca l’intesa sul rinnovo: l’offerta di ADL non… -