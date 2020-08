Verratti: “Sono contento della partita. Da domani penseremo all’Atalanta” (Di sabato 1 agosto 2020) Marco Verratti, centrocampista del PSG, è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della finale di Coppa di Lega vinta contro il Lione: “Sono contento della partita, abbiamo lottato per 120’. Non abbiamo sofferto moltissimo, da domani penseremo ad un’altra grande partita, cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni a Lisbona”. In vista dell’Atalanta: “Ci stiamo preparando bene, non so se riusciremo a recuperare Mbappé, ma ci sono altri giocatori che possono comunque far bene”. Foto: Verratti Metro.co.uk L'articolo Verratti: “Sono contento della partita. Da domani ... Leggi su alfredopedulla

