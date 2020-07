Serie A, tempo di verdetti e di… scommesse: Papu Gomez e Luis Alberto si sfidano con una cena in palio (Di venerdì 31 luglio 2020) Prima una questione di gol tra Francesco Ciccio Caputo e Alessandro Del Piero, ora si passa al conteggio degli assist. La Serie A si rende protagonista di storie davvero curiose. Dopo la cena tra il bomber del Sassuolo e l'ex 10 della Juventus, adesso la palla si è spostata ad Alejandro Papu Gomez e Luis Alberto. In palio? Una cena per chi perderà e non riuscirà a battere l'altro in termini di assist fatti.La scommessa tra Gomez e Luis Albertocaption id="attachment 990357" align="alignnone" width="497" Luis Alberto (getty images)/captionCome riporta Il Messaggero, il 10 dell'Atalanta e il fantasista della Lazio si sarebbero sfidati su chi, alla fine ... Leggi su itasportpress

