Sei morti in disco: pene tra 10 e 12 anni alla banda dello spray al peperoncino (Di venerdì 31 luglio 2020) Mario Fabbroni «Avrei preferito che fossero stati inflitti 18 anni come chiesto dal pm... Ma penso che non c'era pena adeguata dopo quello che è successo: mi hanno rovinato la vita». È il commento di ... Leggi su leggo

Val_Fus : RT @Reale_Scenari: #COVID19 Ci sono notizie che valgono. Questa lo è: chi ha vissuto sulla propria pelle la tragica malattia respinge i fur… - pippomaio : @t_tonii Se ti riferisci ai morti sei una merda di uomo, gli uomini in divisa tutelano anche le merde come te. La v… - Bianchennero : RT @queequeg1901: Ma perchè nessuno dice che in Olanda, dove non è mai stato obbligatorio portare la mascherina,ha la metà circa dei morti… - no3n2a : RT @queequeg1901: Ma perchè nessuno dice che in Olanda, dove non è mai stato obbligatorio portare la mascherina,ha la metà circa dei morti… - ienablinski : @francescatotolo Sei la persona più putrida da quando hai deciso di cercare visibilità Con la tua comunicazione be… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei morti Sei morti in disco: pene tra 10 e 12 anni alla banda dello spray al peperoncino Leggo.it Open Arms, il Senato autorizza il processo a Matteo Salvini: 149 voti per il sì, 141 contrari. La sua difesa: “Processo politico, un regalo”

Matteo Salvini può andare a processo con l’accusa di plurimo sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: dal Senato è arrivato il sì all’autorizzazione a procedere sulla vicenda Open Arms, la na ...

Lo sfregio a Bara, la pietà verso i morti pilastro di civiltà

«Parce sepultis», diceva mia nonna senza abbandonare le incombenze domestiche, quando qualcuno se la prendeva con chi non c’è più, ignorando fosse un verso dell’Eneide di Virgilio. Significa perdona a ...

Matteo Salvini può andare a processo con l’accusa di plurimo sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: dal Senato è arrivato il sì all’autorizzazione a procedere sulla vicenda Open Arms, la na ...«Parce sepultis», diceva mia nonna senza abbandonare le incombenze domestiche, quando qualcuno se la prendeva con chi non c’è più, ignorando fosse un verso dell’Eneide di Virgilio. Significa perdona a ...