Scuola, Mattarella: “I nostri ragazzi hanno patito un anno di disagio, è in gioco il futuro. Obiettivo primario è riapertura regolare” (Di venerdì 31 luglio 2020) “E’ in gioco il futuro, un futuro che richiede determinazione. I nostri ragazzi hanno patito un anno di disagio. Il sistema Italia non può permettersi di dissipare altre energie in questo campo. Lo sviluppo della nostra società subirebbe un danno incalcolabile. L’apertura regolare delle scuole è un Obiettivo primario. L’Italia deve raccogliere la sfida e deve essere fatto ogni sforzo”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella durante la cerimonia del “ventaglio” L'articolo Scuola, Mattarella: “I nostri ragazzi ... Leggi su ilfattoquotidiano

