Scontro tra scooter e camion, muore 48enne: lutto a Salvitelle

Salvitelle (Sa) – muore in un incidente stradale nel cuneese, terra in cui si era trasferito per lavoro da Salvitelle. Luigi Scelza è deceduto nell'impatto tra lo scooter che guidava ed un camion. A 48 anni, lascia così affranti anche due figli. Il sindaco del Comune di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza, scrive: "Una Comunità in silenzio, ed addolorata per questa tragedia. Luigi una persona splendida, disponibile, cordiale e gioviale con tutti. L'amico di tutti. Un grande lavoratore. Gino ci mancherai".

