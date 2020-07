Rita Dalla Chiesa situazione comoda | Conduttrice pronta al Grande Fratello Vip (Di venerdì 31 luglio 2020) Rita Dalla Chiesa sembra scegliere la situazione più comoda trovandosi di fronte a una scelta complicata. Per la Conduttrice infatti, si prospetta davanti la scelta tra i due reality più in voga al momento: L’Isola Dei Famosi e Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini infatti, sembra essere in corsa per scegliere ufficialmente i concorrenti del nuovo reality firmato Mediaset che, a settembre riaprirà la famosissima porta rossa. Una delle possibili concorrenti sembra proprio essere Rita Dalla Chiesa che, sembra dover scegliere quale dei due programmi facci più al caso suo. La Conduttrice durante una lunga intervista a CheTvFa, ha espresso la sua voglia di ... Leggi su giornal

LegaSalvini : ??L'OPINIONE DI RITA DALLA CHIESA #iostoconSalvini - Notiziedi_it : Rita Dalla Chiesa contesa tra due reality: la sua decisione - pgmacchi : RT @UltimoUMC: Il talento di @ritadallachiesa oscura chi non ce l' ha. Non ci faremo sottomettere dalle lobby dei Palamara Party . La telev… - Stellainciel : RT @UltimoUMC: Il talento di @ritadallachiesa oscura chi non ce l' ha. Non ci faremo sottomettere dalle lobby dei Palamara Party . La telev… - AnnaMar83369738 : RT @UltimoUMC: Il talento di @ritadallachiesa oscura chi non ce l' ha. Non ci faremo sottomettere dalle lobby dei Palamara Party . La telev… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Dalla Rita Dalla Chiesa contesa tra due reality: la sua decisione Novella 2000 A 80 anni cura le piante di marijuana: «Mio figlio ha detto che è luppolo»

«Siete qui per le piante? Meno male, pensavo a qualcosa di grave. Vi posso offrire un caffè?». Anna ha 80 anni, la voce bassa e il sorriso sincero di chi non ha nulla da temere. Abita al sesto piano d ...

Grande Fratello Vip 5: Rita Dalla Chiesa opinionista? Parla lei

A Settembre tornerà il GF Vip di Alfonso Signorini. E a distanza di un mese e mezzo dal gran ritorno del reality su Canale 5 non è ancora dato sapere chi sarà l’opinionista che prenderà il posto di Wa ...

«Siete qui per le piante? Meno male, pensavo a qualcosa di grave. Vi posso offrire un caffè?». Anna ha 80 anni, la voce bassa e il sorriso sincero di chi non ha nulla da temere. Abita al sesto piano d ...A Settembre tornerà il GF Vip di Alfonso Signorini. E a distanza di un mese e mezzo dal gran ritorno del reality su Canale 5 non è ancora dato sapere chi sarà l’opinionista che prenderà il posto di Wa ...