Pil secondo trimestre ai minimi dal 1995 (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel secondo trimestre l’Istat stima che il prodotto interno lordo sia diminuito del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. abr/mrv/red L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

istat_it : Secondo la stima preliminare, nel secondo trimestre 2020 il #Pil registra -12,4% rispetto al trimestre precedente e… - sole24ore : Pil Italia crolla del 12,4% nel secondo trimestre. Persi 50 miliardi, calo senza precedenti - HuffPostItalia : Istat: crollo del Pil dell'Italia 'senza precedenti' nel secondo trimestre - PolicyMaker_mag : La prima #economia del mondo è in ginocchio. Mentre la #pandemia impazza i dati del secondo trimestre mostrano un c… - PLWilds : RT @Stefano_Re: Eccovela, l'emergenza. Ma voi #restateacasa che #andràtuttobene -

Dopo la giornata di ieri le Borse in cerca di un faro tra le tante onde contrarie (e contraddittorie) sono la dimostrazione che a situazione non è ancora tranquilla. Andando oltre l’ormai onnipresente ...Appesi alla Bce. Senza il suo sostegno l’economia europea sarebbe crollata per colpa del Covid 19. A soffrire molto è anche la Germania che registra, per la prima volta da quarant’anni un calo del Pil ...