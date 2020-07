Morto il rapper Andy Cartwright: è stato smembrato dalla moglie (Di venerdì 31 luglio 2020) Morto il rapper Andy Cartwright: è stato smembrato dalla moglie nel suo appartamento di San Pietroburgo. Il musicista aveva 29 anni Un efferato fatto di cronaca arriva dalla Russia e riguarda la morte del rapper Andy Cartwright. Aleksandr Yushko, questo il vero nome del musicista trentenne, è stato smembrato dalla moglie, Marina Kukha, nel suo … L'articolo Morto il rapper Andy Cartwright: è stato smembrato dalla moglie proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

