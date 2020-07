Monte San Savino (Ar): 24enne morto sulla A1 nello scontro fra furgone e tir (Di venerdì 31 luglio 2020) Coinvolti un furgone, alla cui guida c'era la vittima, ed un mezzo pesante. Ferito anche il camionista, trasportato in codice giallo in ospedale Leggi su firenzepost

viverefermo : Monte San Pietrangeli: il Comune taglia la TARI per le attività colpite dal lockdown - FirenzePost : Monte San Savino (Ar): 24enne morto sulla A1 nello scontro fra furgone e tir - toscanamedianew : Scontro tra camion e furgone, muore a 24 anni - AnsaToscana : Scontro furgone-tir, giovane muore in A1. A Monte San Savino, vittima un 24enne #ANSA - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara (Km 136,4)… -

Ultime Notizie dalla rete : Monte San

LA NAZIONE

Non ce l’ha fatta purtroppo il giovane di Ciampino coinvolto stamattina nell‘incidente avvenuto nei pressi del Municipio. Angelo Ferrari è morto dopo essersi scontrato con la sua moto con una macchina ...Arezzo, 31 lug. (LaPresse) - Un 24enne è morto per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 12, lungo l'autostrada A1, tra le uscite di Monte San S ...