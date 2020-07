"Manca la maggioranza, niente processo per Salvini". Prego? Gelo in Rai: l'impensabile scivolone al tiggì (Di venerdì 31 luglio 2020) "Il Senato non approva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini". Una vera e propria gaffe andata in onda, dopo lo scivolone del Tg2, anche a Rai News. Qui, nell'edizione delle 18.15 la conduttrice del telegiornale dice chiaro e tondo che non c'è la maggioranza per mandare a processo il leader della Lega sul caso Open Arms, per il quale è accusato di sequestro di persona. Un errore clamoroso che è arrivato in contemporanea con quello sulla seconda rete di viale Mazzini. Qui l'inviata Maria Antonietta Spadorcia si è addirittura lasciata andare a un commento: "Colpo di scena!", annuncia, "respinta la richiesta di autorizzazione a procedere. Un colpo di scena, perché tutta la maggioranza, compatta, aveva annunciato la ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Manca maggioranza Consiglio regionale Puglia - Sulla doppia preferenza maggioranza abbandona l'aula e manca il numero legale TarantoBuonaSera.it Provincia di Monza e Brianza: 5 milioni di per lavori e arredi nelle scuole superiori

La Provincia di Monza e Brianza mette a posto i conti del bilancio dopo l’emorragia del lockdown e rende disponibili 5 milioni di euro per adeguare le scuole superiori. Poco meno di 5 milioni di euro ...

Sicilia, emergenza migranti: arriva nave-quarantena da 700 posti

Sicilia: pronta una nave per accogliere i migranti che sbarcano nell'Isola e permettere loro di fare la quarantena in tutta sicurezza. In Sicilia è emergenza migranti: negli ultimi giorni, gli sbarchi ...

