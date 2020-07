L’appello di Sanca Veneta: “Firmate per farci presentare la lista” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – È un appello social quello di Sanca Veneta, lista che intende candidarsi alle regionali a sostegno del candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni, che su Facebook lancia la raccolta firme necessaria a consentire la presentazione della lista. Un post che punta sugli hashtag #GnenteCambiaSensaFarFadiga e #aracheseora, invita infatti a contattare il candidato Matteo Visonà Dalla Pozza o comunque a rivolgersi ai contatti presenti sul sito della lista, per accordarsi e lasciare la propria firma. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: L’appello di Sanca Veneta: “Firmate per farci presentare la lista” Giappone, allentate le restrizioni per il rientro dei residenti stranieri Assegnata la scorta a Carocci del Cinema America Indagato il sindaco di Trapani, lui si difende: “Il mio operato è legittimo” VIDEO | Fiamme in un hotel di Montalto Marina Le prime pagine dei quotidiani di Venerdì 31 Luglio 2020 Leggi su dire

