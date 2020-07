Juve, tutte le preoccupazioni di Sarri a sette giorni dal Lione: il punto (Di venerdì 31 luglio 2020) La Gazzetta dello Sport fotografa il momento attuale della Juve a sette giorni dalla delicata sfida di Champions contro il Lione Tra sette giorni la Juve si giocherà gran parte della sua stagione nel delicato ottavo di Champions League contro il Lione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’umore alla Continassa ieri era scuro: tutti sanno che la partita di Cagliari, in una stagione così particolare e con lo scudetto già vinto, non può avere particolare valore ma la delusione non manca. Il futuro di Sarri non è in bilico. Paratici l’ha confermato più volte pubblicamente ma il club bianconero analizzerà come sempre tutto a bocce ferme, alla fine della Champions, e a quel ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? EUR? STRESS JUVE Tutte le notizie ?? - pisto_gol : Graziani: 'La Juve ha sofferto con quasi tutte le squadre. Con me alla guida avrebbe vinto da qualche giornata'Siam… - CABNoticias : RT @Gazzetta_it: #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? EUR? STRESS JUVE Tutte le notizie ?? - viverestanca : @matteo_milan91 Le trovo abbastanza brutte tutte e tre. Quella che mi piace di più è quella dell'Inter, poi Milan (… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? EUR? STRESS JUVE Tutte le notizie ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve tutte La Juventus ufficializza la nuova maglia 2020/21: "Tradizione e innovazione". Tutte le immagini TUTTO mercato WEB Il Conte della Juve e il Conte dell'Inter: analogie e differenze delle prime stagioni

Antonio Conte ha quasi concluso la sua prima stagione alla guida dell'Inter, ma come è cambiato rispetto al primo anno della Juventus? C'è ancora un secondo posto da consolidare ed una Europa League d ...

Juve, svelate le nuove maglie: ecco come cambiano

Da Cr7 a Sara Gama, in un video la divisa 2020-2021 che debutterà sabato con la Roma: strisce rivisitate in chiave moderna. Tradizione e innovazione, nel segno della società di Andrea Agnelli. Il vide ...

Antonio Conte ha quasi concluso la sua prima stagione alla guida dell'Inter, ma come è cambiato rispetto al primo anno della Juventus? C'è ancora un secondo posto da consolidare ed una Europa League d ...Da Cr7 a Sara Gama, in un video la divisa 2020-2021 che debutterà sabato con la Roma: strisce rivisitate in chiave moderna. Tradizione e innovazione, nel segno della società di Andrea Agnelli. Il vide ...