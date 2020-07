Iss-Salute: “C’è trasmissione diffusa del virus che provoca focolai di dimensioni rilevanti” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tanto temuto indice Rt, attualmente, si trova sotto l’uno a livello nazionale, ma sopra la soglia in ben otto regione, situazione che fa preoccupare, e non poco, i maggiori esperti. Il quadro generale della pandemia di Covid-19 in Italia, dunque, richiede una costante attenzione, come sottolineato dall’Iss-Salute: “Persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti”. Tutti i cittadini sono chiamati a rispettare le quarantene aumento rilevante casi per evitare un aumento rilevante dei casi. Intanto scoppia il caso dei treni ad alta velocità: Freda venerdì 31 luglio Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e i convolgi Italo possono ... Leggi su sportface

