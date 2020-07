iPhone 12, Apple ne posticipa l’uscita: ecco la data ufficiale (Di venerdì 31 luglio 2020) L’iPhone 12 uscirà sul mercato più tardi del solito. Il CFO Apple Luca Maestri, ha annunciato che si parla di fine ottobre, inizio novembre A causa dei ritardi di produzione dovuti al Coronavirus, è arrivata la conferma dell’uscita posticipata del nuovo iPhone 12. Ad annunciarlo è stato l’italiano Luca Maestri, Chief Financial Officer di Apple, che, durante una conference call seguita all’annuncio dei risultati fiscali del terzo trimestre ha affermato che basterà aspettare poche settimane dopo il tradizionale periodo di uscita dei melafonini, per vedere sul mercato il nuovo smartphone. La dichiarazione del CFO Apple ha quindi confermato i rumours riguardo la vendita del nuovo dispositivo, ossia la mancata uscita nei negozi a ... Leggi su zon

tulisso : Il coronavirus non ferma Apple: boom di utili, l’iPhone meglio del previsto - minikiguk : @nemindipity_ ho un iphone x e dopo quasi due anni mi funziona ancora benissimo! sia come qualità del telefono che… - setteBIT : Dal doc 10-Q del 2020Q3 Apple, contributo a vendite delle varie categorie di prodotti: iPhone 44,3% (3 mesi fa era… - DavideScialpi : I negozi chiusi non fermano Apple: venduti iPhone per 26,4 miliardi - CeotechI : RT @CeotechI: ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dell’ASUS AI Noise-Cancelling Mic (AI Mic) Adapter... - #asus #samsung #lenovo… -