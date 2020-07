Howedes, l'ex Juve si ritira a 32 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Benedikt Howedes lascia il calcio. Il tedesco, ex difensore della Juventus , ha deciso di ritirarsi all'età di 32 anni, dopo avere completato la propria esperienza nelle file dei russi della Lokomotiv ... Leggi su corrieredellosport

