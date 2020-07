Halo Infinite avrà il multiplayer free-to-play con supporto fino a 120 fps? (Di venerdì 31 luglio 2020) Un retailer irlandese ha rivelato che la modalità multiplayer di Halo Infinite sarà free-to-play e supporterà fino a 120 fps. Smyths Toys Superstores ha pubblicato brevemente dettagli sul multiplayer di Halo Infinite su una pagina promozionale che però è stata rapidamente rimossa."La leggendaria serie Halo ritorna con la più vasta campagna di Master Chief e un'esperienza multiplayer rivoluzionaria free-to-play", ha svelato la pagina. "Goditi fino a 120 fps e tempi di caricamento notevolmente ridotti per un ... Leggi su eurogamer

