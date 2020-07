Gerry Scotti: l’ex ballerino di Amici chiede spiegazioni sul suo licenziamento (Foto) (Di venerdì 31 luglio 2020) Compare di nuovo sulla scena Valerio Pino e questa volta contro Gerry Scotti (Foto). L’ex ballerino di Amici ha rilasciato una intervista alla rivista Nuovo e ha di nuovo parlato della sua brutta esperienza nel programma La Corrida, programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5, storica trasmissione di Corrado. Valerio Pino continua a ripetere di essere stato licenziato dopo la prima puntata della Corrida, subito dopo e senza un valido motivo. Sono passati anni da quel momento ma il ballerino chiede ancora spiegazioni e questa lo fa rivolgendosi direttamente al conduttore, desidera avere un confronto con lui e non solo con lui. La richiesta è anche quella di parlare con la vedova di Corrado e con ... Leggi su ultimenotizieflash

