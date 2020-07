FCA presenta “Customer First Award for Excellence” (Di venerdì 31 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – Fiat Chrysler Automobiles presenta “Customer First Award for Excellence”, il nuovo programma in arrivo in Europa dopo il successo riscontrato in Nord America. Il programma di incentivazione e certificazione premia le concessionarie FCA che si sono distinte nella sua rete di vendita e assistenza. Il nuovo progetto è la più recente di una serie di iniziative che vedono FCA avvalersi del supporto tecnologico di Google Cloud, e si inserisce in un contesto che mira all’accelerazione in ambito di innovazione e customer insight delle concessionarie. Il programma prenderà il via coinvolgendo circa 1.200 concessionarie in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria e Belgio, per estendersi nel 2021 anche ad altri Paesi. Volto a celebrare la Customer ... Leggi su ildenaro

