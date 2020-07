F1, GP Gran Bretagna 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Verstappen davanti (Di venerdì 31 luglio 2020) È di Max Verstappen il giro più veloce nelle prove libere 1 del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota olandese della Red Bull ferma il cronometro sull’1’27″422 con quattro decimi di vantaggio su Lewis Hamilton mentre la Racing Point di Lance Stroll è terza a mezzo secondo. Quinto tempo per Charles Leclerc che con mescola media si piazza a 799 millesimi di ritardo da Verstappen mentre per Sebastian Vettel la sessione è terminata anzitempo, senza alcun tempo sul cronometro, a causa di un problema all’intercooler. In pista a Silverstone anche Nico Hulkenberg: per il tedesco nono tempo in un ritorno del tutto inatteso in Formula 1 a seguito della positività al Covid-19 da parte di Sergio ... Leggi su sportface

Nel fine settimana tra oggi, venerdì 31 luglio, e domenica 2 agosto andrà in scena il GP di Gran Bretagna, quarto round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Silverstone si deciderà il quarto vinc ...

GP Gran Bretagna, è Hulkenberg il sostituto di Perez

Il GP di Gran Bretagna riserva subito una sorpresa negativa: Sergio Perez è risultato positivo al Covid-19; sarà Nico Hulkenberg a prendere il suo posto Nico Hulkenberg, dopo le indiscrezioni lanciate ...

Il GP di Gran Bretagna riserva subito una sorpresa negativa: Sergio Perez è risultato positivo al Covid-19; sarà Nico Hulkenberg a prendere il suo posto Nico Hulkenberg, dopo le indiscrezioni lanciate ...