Daydreamer soap: anticipazioni venerdì 31 Luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) Arrivano le ultime anticipazioni di Daydreamer soap che ormai è talmente amato dal pubblico da aver creato un calendario annuale che si trova in edicola. Ci eravamo lasciati con Can che sta cercando di capire cosa pensa Sanem del loro amore, visto che dice di non volervo ma poi lo guarda con occhi innamorati. Aylin invece sta attuando la sua strategia, ritornare a lavorare nell’azienda di Can per avere gli occhi puntati su Sanem Leggi anche: Day dreamer 2020: le anticipazioni di giovedì 30 Luglio Daydreamer soap: anticipazioni venerdì 31 Luglio Can e Sanem sono alla ricerca del quartiere perfetto per girare lo spot di Daydreamer e dopo lungo cercare, la scelta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Nuova puntata, oggi 31 luglio, di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap opera turca, ambientata a Istanbul, prosegue la messa in onda estiva nel day time pomeridiano di Canale 5. L’appuntamento è ...

Parliamo proprio della protagonista di Daydreamer – Le Ali del sogno, la soap turca in onda ogni giorno su Canale 5, che sta appassionando milioni di telespettatori. Merito senza dubbio anche di lui, ...

