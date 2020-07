CCleaner segnalata come app poco sicura da Microsoft (Di venerdì 31 luglio 2020) Da qualche giorno Microsoft Defender segnala CCleaner come applicazione potenzialmente dannosa per Windows 10. Defender è l’antivirus presente di default su tutti i PC con Windows 10, e ultimamente sta segnalando che l’app sarebbe poco sicura. Quest’ultima in passato, ha già dato problemi agli antivirus, che riconoscono il programma come se fosse infetto. Una notizia che infastidisce già parecchi utenti che la utilizzano da molto tempo. Cos’è CCleaner e perché è considerata pericolosa CCleaner è un programma sviluppato dall’azienda Piriform che aiuta a mantenere il PC pulito dai file indesiderati. In pratica, l’applicazione effettua una pulizia di tutte le foto, ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : CCleaner segnalata CCleaner marchiato da Microsoft come applicazione potenzialmente indesiderata DDay.it - Digital Day CCleaner: su Windows 10, Microsoft lo segnala come programma pericoloso 0

CCleaner programma pericoloso e potenzialmente indesiderato? Probabilmente è solo l'ennesimo problema di Windows 10 e di Microsoft: i dettagli. CCleaner è diventato un programma pericoloso? Stentiamo ...

CCleaner marchiato da Microsoft come applicazione potenzialmente indesiderata

Si dice PUA e sta per "applicazione potenzialmente indesiderata". Così sono stati bollati da Microsoft alcuni installer di CCleaner, che possono comprendere l’installazione di programmi aggiuntivi, no ...

CCleaner programma pericoloso e potenzialmente indesiderato? Probabilmente è solo l'ennesimo problema di Windows 10 e di Microsoft: i dettagli. CCleaner è diventato un programma pericoloso? Stentiamo ...Si dice PUA e sta per "applicazione potenzialmente indesiderata". Così sono stati bollati da Microsoft alcuni installer di CCleaner, che possono comprendere l’installazione di programmi aggiuntivi, no ...