Calo iscrizioni a Scienze Infermieristiche: “Stipendi da fame, giovani fuggono” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – “Perché un giovane, alle prese con la delicata decisione di scegliere il suo futuro percorso di studi, quello che influenzerà per sempre o quasi il suo destino, dovrebbe decidere oggi di intraprendere il triennio che porta alla laurea di dottore in infermieristica? Sembra paradossale che a chiederselo sia io, Antonio De Palma, presidente di un sindacato nazionale di infermieri, una persona che dedica la sua vita agli interessi della categoria, eppure è l’amara realtà che emerge dagli ultimi dati di alcuni tra i principali molti atenei italiani”. Così, in una nota, Antonio De Palma, alla guida del Nursing Up. Leggi su dire

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times De Palma (Nursing Up): “Iscrizioni a Infermieristica in calo? Tutto come previsto”: L’amara riflessione del p… - NurseTimes : ?? Nurse Times De Palma (Nursing Up): “Iscrizioni a Infermieristica in calo? Tutto come previsto”: L’amara riflessio… - lacappon : Io non so nulla di economia però vorrei tanto che i soldi del recovery fund venissero usati per far ripartire l’asc… - SassiLive : GENTILE (COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE CAMERA DI COMMERCIO BASILICATA): “NONOSTANTE IL CALO DI ISCRIZIONI LA BAS… - stefanol2006 : @peripasko @Pupi18054216 Lei mi sopravvaluta: io qui riesco solo a vedere stupidità militante. -Umanisti / corso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calo iscrizioni "Iscrizioni in calo a Scienze Infermieristiche, tutto come previsto" Vasto Web Lineapelle fa il pieno di iscrizioni

Sono oltre 300 (molte anche dal Comprensorio) - come evidenziato dal magazine La Conceria – le aziende che hanno finora deciso di esporre a Lineapelle – A New Point Of View. Il progetto fieristico sma ...

Crollo di turismo, commercio e artigianato

Male turismo, commercio e artigianato, bene la meccanica e, più in generale, tutte le esportazioni. Il Coronavirus ha invece frenato la ripresa dell’occupazione, ma resta sempre troppo difficile acced ...

Sono oltre 300 (molte anche dal Comprensorio) - come evidenziato dal magazine La Conceria – le aziende che hanno finora deciso di esporre a Lineapelle – A New Point Of View. Il progetto fieristico sma ...Male turismo, commercio e artigianato, bene la meccanica e, più in generale, tutte le esportazioni. Il Coronavirus ha invece frenato la ripresa dell’occupazione, ma resta sempre troppo difficile acced ...