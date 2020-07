Calciomercato Palermo, Lucca pronto a restare: ora è caccia al bomber. Tutti i nomi sul taccuino rosanero (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Palermo cerca il suo bomber.“Il piano di rientro degli under complica il mercato del club rosanero, a causa della lista di 22 calciatori prevista per il prossimo campionato di Serie C, ma la dirigenza continua a lavorare per cercare rinforzi, specialmente nel reparto avanzato” questo è quanto si legge sul Giornale di Sicilia di oggi, che fa il punto su quella che dovrebbe essere la squadra per il prossimo campionato di Serie C.Intanto il centravanti, classe 2000, Lorenzo Lucca sembrerebbe essere pronto a firmare un contratto di quattro anni per rimanere in Sicilia, dopo essere approdato in rosanero lo scorso gennaio. Ma oltre a lui, il club cerca una prima punta con esperienza nella categoria. “L’ultimo ad essere stato accostato ai rosa ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Lucca pronto a restare: ora è caccia al bomber. Tutti i nomi sul taccuino rosanero… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Lucca pronto a restare: ora è caccia al bomber. Tutti i nomi sul taccuino rosanero… - ItaSportPress : Palermo, Boscaglia rifiuta i siciliani: 'Sto bene a Chiavari' - - GoalSicilia : Calciomercato #Palermo: piacciono due attaccanti del #Carpi -