Calcio:Inzaghi,'Stagione memorabile, pieni voti a mia Lazio' (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - "Il mio primo pensiero ora è a Napoli, l'ultimo sforzo di una Stagione lunghissima e vogliamo concluderla al meglio giocandoci con Inter e Atalanta il secondo posto. Queste ... Leggi su corrieredellosport

IlmsgitSport : #Lazio, #inzaghi: «Puntiamo al podio. #mercato? Con la società contatto continuo» - ilmessaggeroit : #Lazio, #inzaghi: «Puntiamo al podio. #mercato? Con la società contatto continuo» - SimoneSSL83 : RT @OfficialSSLazio: Inzaghi ?? 'Mi auguro anche che la prossima stagione possa disputarsi con i tifosi allo stadio, loro sono la linfa vita… - Fantacalcio : Lazio, Inzaghi: 'Credo nei record di Immobile e Luis Alberto. Ecco i tre momenti più belli' - solopallone : Calcio:Inzaghi,'Stagione memorabile, pieni voti a mia Lazio' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inzaghi

Dopo la cavalcata trionfale culminata con la promozione. la squadra di Pippo Inzaghi non si pone limiti e vuole essere protagonista anche nella massima serie. Per questo, il Benevento si sta muovendo ...Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato della sfida di domani contro gli azzurri, in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it: "Il mio primo pensiero è al Napoli, l'ul ...