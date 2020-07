Buoni pasto ai dipendenti in smart working: delibera di de Magistris (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuoni pasto per i lavoratori in smart working della Città metropolitana. Con una delibera approvata oggi il sindaco metropolitano, Luigi De Magistris prende atto del nuovo accordo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la parte pubblica per l’erogazione dei Buoni. Con l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus, le attività lavorative nella Città Metropolitana di Napoli, su indicazione del governo nazionale, si sono svolte a partire dal mese di marzo prevalentemente in modalità smart working. “La scelta del lavoro da remoto non è stata quindi una scelta fatta dai dipendenti né una ... Leggi su anteprima24

ale43127805 : @Elle_madonna @InterCM16 Chiringuito tv = Bar in spiaggia tv Lo paghiamo in buoni pasto? No perché sai, prendi haki… - rosso4223 : @Giusepp49774621 @VoxClamantis5 @matteosalvinimi hai 14 anni non sai un cazzo e parli dov'è credi che prendano i so… - freeskipperIT : Chi rimborserà 'Abbonamento Metrebus' e 'Buoni Pasto' ai lavoratori costretti a lavorare da casa?… - LauraAluisi : @pattina_pat @donnadimezzo @agatamicia Non 'devono', ma POSSONO. C'è gente che lavora in smart working da anni in a… -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni pasto Revoca buoni pasto La Legge per Tutti Buoni pasto possono essere tolti ai dipendenti dall'azienda o no. Nuova sentenza Cassazione 2020

In tutti i Ccnl le regole sono piuttosto precise e prevedono che i buoni pasto possano essere utilizzati nelle sole giornate lavorative, comprese quelle festive. I buoni pasto sono una costante del me ...

Estate e dieta: i consigli del nutrizionista, anche per pelle e abbronzatura

L’estate è un ottimo momento per scegliere di migliorare la propria alimentazione ... Il divieto è esteso ai digestivi alcolici a fine pasto.

In tutti i Ccnl le regole sono piuttosto precise e prevedono che i buoni pasto possano essere utilizzati nelle sole giornate lavorative, comprese quelle festive. I buoni pasto sono una costante del me ...L’estate è un ottimo momento per scegliere di migliorare la propria alimentazione ... Il divieto è esteso ai digestivi alcolici a fine pasto.