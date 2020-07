Brescia, i convocati di Diego Lopez per la Sampdoria (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico del Brescia Diego Lopez ha diramato la lista dei convocati in vista della gara con la Sampdoria. Ecco la lista definitiva: Portieri: Joronen, Andrenacci, Alfonso. Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Cistana, Mangraviti, Semprini. Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Viviani, Dessena, Ghezzi. Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé. Foto: Diego Lopez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

31.07 20:18 - SKY - Napoli, De Laurentiis: "Osimhen affare da più di 100 milioni tra cartellino ed ingaggio, non è uno che fa 30 gol, Milik via ma senza sconti" 31.07 20:11 - KISS KISS - De Laurentiis ...

Diego Lopez ha stilato una lista di 19 convocati per il match fra il suo Brescia e la Sampdoria di Claudio Ranieri, sfida valida per la trentottesima giornata della Serie A 2019/2020. Presenti Sandro ...

