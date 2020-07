Alessia Marcuzzi mostra il suo difetto fisico. Difficile crederci ma è così: “Ve lo faccio vedere” (Di venerdì 31 luglio 2020) Molti di voi stenteranno a crederci, ma chiunque nutre nel suo segreto interiore complessi e fisime di ogni tipo. Persino donne meravigliose, e considerate vere e proprie sex symbol, come Alessia Marcuzzi. mostrarsi forti e sicuri davanti ai riflettori ha il suo potere perché i telespettatori non riusciranno mai a scorgere alcun tipo di difetto se, nell’insieme, vedono una donna forte e oggettivamente bellissima. Quando poi persone di spettacolo, sicuramente più fortunate di altre per certi aspetti, esternano complessi legati al loro aspetto esteriore è subito scandalo. Tali considerazioni vengono spesso interpretate come semplici capricci o patetiche ricerche di attenzione e complimenti. Eppure nessuno può davvero sapere cosa ci celi dietro una mente umana e, in ... Leggi su tuttivip

ValentinaBovin4 : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? - bdu_tv : RT @MasterAb88: Filippo saluta lanciando Alessia Marcuzzi e una nuova edizione di #TemptationIsland a settembre. Meravigliosa edizione est… - sweetvbutpsycho : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? - cla_malikvoice : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? - DipiiErikaa : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? -