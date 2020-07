Un postivo Covid al matrimonio: 90 invitati in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) In Sicilia, 90 invitati ad un matrimonio sono finiti in quarantena. Uno di loro, è risultato positivo agli esami del caso per Covid-19 Fonte foto: (Pixabay)È successo a Nicosia, in provincia di Enna, Sicilia: ben 90 persone sono state costrette alla quarantena, dopo aver partecipato ad un matrimonio. Gli invitati, avevano partecipato alla cerimonia, lo scorso 26 luglio. Questo perché uno di loro, è stato trovato positivo al Coronavirus. Per quindici giorni, tutti i presenti resteranno quindi in quarantena forzata, per motivi precauzionali. Oltre alla persona risultata positiva prima di tutti, c’è anche un altro contagiato, una donna che non aveva presentato sintomi. Covid: ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : postivo Covid Un postivo Covid al matrimonio: 90 invitati in... CheNews.it Niente di nuovo sul fronte Covid

Altro giorno con nessuna novità per Civitavecchia sul fronte Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che oggi ci sono due nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di ...

Nuovo caso di Coronavirus a Saviano: è una bambina di dieci anni

Dopo i due di qualche giorno fa, si registra un’altra positività in tenera età: è una bambina di dieci anni di Saviano. È già stato avviato, in proposito, il tracciamento perché la piccola avrebbe par ...

Altro giorno con nessuna novità per Civitavecchia sul fronte Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che oggi ci sono due nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di ...Dopo i due di qualche giorno fa, si registra un’altra positività in tenera età: è una bambina di dieci anni di Saviano. È già stato avviato, in proposito, il tracciamento perché la piccola avrebbe par ...