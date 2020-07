Ufficiale, la Fiorentina conferma Iachini per il 2020/21 (Di giovedì 30 luglio 2020) La Fiorentina ha deciso di confermare Beppe Iachini come guida tecnica per la stagione 2020/21. Lo ha comunicato la società attraverso una nota Ufficiale: «ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21». “Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

