Tuchel: “Icardi è sempre un pericolo in area. Si trova bene con Mbappé e Neymar” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel è intervenuto alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Lione:“Decideremo la formazione nelle prossime ore. Sarà una partita a livello della Champions League, ci aspetta una bella sfida. Vogliamo prepararci al meglio”. L’allenatore ha parlato anche di Mauro Icardi: “Nelle amichevoli ha giocato bene, si trova bene con Neymar e Mbappè. È sempre pericoloso in area, è un giocatore davvero importante per noi”. Foyo: twitter PSG L'articolo Tuchel: “Icardi è sempre un pericolo in area. Si trova bene con Mbappé e ... Leggi su alfredopedulla

