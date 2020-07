Traffico Roma del 30-07-2020 ore 13:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione bene ritrovati in ascolto Qualche rallentamento ancora sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Appia e Roma Sud in zona Prati invece ci sono dei rallentamenti per incidente avvenuto in viale Giuseppe Mazzini all’altezza di via Ruffini in direzione del Lungotevere rallentamenti per incidenti anche su Viale delle Mura Gianicolensi all’altezza di via Fratelli Bonnet in zona allenamenti su via Publio Valerio per incidente nei pressi di via dei Salesiani odi Invece sul Corso di Francia per la riduzione di carreggiata per lavori tra via del Foro Italico e viale maresciallo pilsudski in direzione Parioli code per lavori sulla via Ardeatina tra il Grande Raccordo Anulare e via di torricola verso il centro parliamo del trasporto pubblico sostituito da bus navetta il servizio della linea tram ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 30-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Roma, rivoluzione a piazza Scotti: ma la viabilità fa litigare tutti. «Strozzati dal traffico»

Monteverde in rivolta contro la nuova viabilità decisa dal Municipio. Passeggiando per piazza Scotti è difficile trovare qualcuno a favore del progetto, tanto che l'assessore grillino ai Lavori Pubbli ...

Anzio da paura: movida e traffico caos, il Comune chiede aiuto all'Esercito

Coi romani costretti a villeggiare a pochi chilometri da Roma, il Comune scopre il caos, come se fosse tutti i giorni Ferragosto e così è costretto a correre ai ripari. o perlomeno ci prova. Con ...

