Terrore in un'abitazione di Foggia: donna violenta picchiava marito e figlio minore, vivevano in condizioni pericolose (Di giovedì 30 luglio 2020) A seguito di attività investigativa coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica, la squadra mobile di Foggia in collaborazione con il personale della sezione Volanti ha dato esecuzione ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Terrore abitazione Terrore in un'abitazione di Foggia: donna violenta picchiava marito e figlio minore, vivevano in condizioni pericolose FoggiaToday Il centro migranti è un colabrodo: altri 50 in fuga ad Agrigento

Ancora fughe di massa dai centri di accoglienza in Italia che ospitano i migranti. Questa notte è toccato a Siculiana, in provincia di Agrigento, dove, dall’ex hotel Villa Sikania, sono scappati una c ...

Erano il terrore del nolano: sgominata la banda delle rapine

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Nola a carico di sette persone (di c ...

Ancora fughe di massa dai centri di accoglienza in Italia che ospitano i migranti. Questa notte è toccato a Siculiana, in provincia di Agrigento, dove, dall’ex hotel Villa Sikania, sono scappati una c ...I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Nola a carico di sette persone (di c ...