Terra Fuochi, mappatura hi-tech contro roghi e gestione illegale dei rifiuti (Di giovedì 30 luglio 2020) Consentirà, anche a un’attività di post produzione, di individuare gli obiettivi “sensibili” su cui indirizzare le azioni di contrasto per combattere, in maniera più incisiva, il fenomeno dei roghi e della gestione illegale dei rifiuti. E’ iniziata la mappatura aerea della cosiddetta “Terra dei Fuochi” con mezzi aerei dotati delle piu’ sofisticate tecnologie, messi in campo dalla Guardia di Finanza. A rendere noto l’avvio delle operazioni e’ la Prefettura di Napoli. Si tratta, infatti, di attivita’ coordinate dalla Prefettura, d’intesa con la Prefettura di Caserta e programmate dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania, Vice ... Leggi su ildenaro

Terra dei Fuochi a San Giuseppe Vesuviano: denunciati falegname, elettrauto e meccanico

Denunce, sequestri e sanzioni, da parte dei carabinieri a San Giuseppe Vesuviano, agli ordini del maresciallo Giuseppe Sannino e coordinati dal maggiore Simone Rinaldi. Nell’ambito di controlli finali ...

