Temptation Island spoiler: gran finale con sorpresa (Di giovedì 30 luglio 2020) Ultima puntata questa sera, di Temptation Island. Cosa accadrà agli ultimi tre falò di confronto? Come finirà il viaggio nei sentimenti di Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Riuscirà Andrea a farsi rispettare da Anna, che lo ha definito “mezzo uomo”? E cosa succederà tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island sta per finire. Questa sera, dalle 21.30, su Canale 5, vedremoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

